Immunovant, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de traitements pour les patients atteints de maladies auto-immunes. La société développe IMVT-1401, un anticorps monoclonal humain anti-FcRn, en injection sous-cutanée pour le traitement des maladies auto-immunes médiées par des anticorps IgG pathogènes. IMVT-1401 est en cours de développement pour cibler le récepteur Fc néonatal (FcRn). La société développe également l'IMVT-1401 sous forme d'injection sous-cutanée à dose fixe et a axé son développement initial sur le traitement de la myasthénie grave (MG), de l'anémie hémolytique auto-immune chaude (WAIHA) et de la maladie thyroïdienne oculaire (TED).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale