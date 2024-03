(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

ImmuPharma PLC, en hausse de 36% à 2,61 pence, fourchette de 12 mois 0,82p-3,80p. La société de découverte et de développement de médicaments fait le point sur l'accord commercial d'Incanthera PLC concernant les soins de la peau, annoncé en décembre 2023, avec Marionnaud, qui fait partie du groupe AS Watson. La première commande de Marionnaud a doublé pour atteindre 50 000 unités en raison de la forte demande anticipée par la direction de Marionnaud. La première commande, qui devrait être livrée au cours du deuxième trimestre 2024, générera environ 2 millions de livres sterling de revenus pour Incanthera, a déclaré ImmuPharma. ImmunPharma détient une participation de 11 % dans Incanthera. Tim Franklin, directeur de l'exploitation d'ImmuPharma, commente : "En tant qu'actionnaire principal d'Incanthera, nous sommes ravis de ces nouveaux progrès et, en particulier, de la progression des revenus d'Incanthera et de son passage à la rentabilité. Cela met en évidence le solide actif financier que nous détenons dans Incanthera et les énormes possibilités offertes par la gamme révolutionnaire de soins de la peau de la société et par son partenariat avec Marionnaud."

Caspian Sunrise PLC, hausse de 26 % à 3,28 pence, fourchette de 12 mois 2,20 pence-7,49 pence. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan a déclaré qu'elle envisageait la vente de tout ou partie des structures peu profondes de la zone contractuelle BNG à des "prix indicatifs potentiellement beaucoup plus élevés que sa valeur comptable actuelle". Elle précise que toute transaction nécessiterait probablement l'approbation des actionnaires en raison de l'importance de la valeur de la transaction par rapport au groupe. "Nous pensons que ce niveau élevé d'intérêt des entreprises pour les structures peu profondes en production de la BNG est en partie le résultat des changements apportés l'année dernière à la réglementation kazakhe sur le commerce du pétrole, qui exige désormais la production de pétrole pour obtenir une licence de commerce, et de la rareté relative des champs en production disposant d'une licence de production à part entière. La forte réduction de la remise pour les ventes internationales mentionnée ci-dessous peut également avoir eu un effet", déclare la société. Caspian Sunrise précise qu'aucun accord contraignant n'a été conclu et qu'il n'est pas certain que les discussions aboutissent à une offre ferme ou que le conseil d'administration soumette une offre aux actionnaires.

AIM - PERDANTS

Aeorema Communications PLC, en baisse de 19% à 60,5 pence, fourchette de 12 mois 55,00 pence-119,40 pence. Au cours du semestre qui s'est terminé le 31 décembre, la société passe d'un bénéfice de 326 021 GBP l'année précédente à une perte avant impôts de 243 534 GBP. Le chiffre d'affaires passe de 7,1 millions de livres sterling à 6,6 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs passent de 1,2 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel d'au moins 19 millions de livres sterling, contre 20,2 millions de livres sterling pour l'exercice qui s'est achevé le 30 juin 2023. Le président Mike Hale commente : " En mettant l'accent sur l'adaptabilité et la planification prospective, Aeorema est bien positionnée pour l'avenir et est confiante dans sa capacité à assurer une croissance durable et à créer de la valeur sur le long terme. Nous comptons également réaffirmer notre engagement envers les actionnaires en maintenant notre politique de dividendes. Bien que les résultats financiers de ce semestre reflètent l'impact du calendrier des projets, nous sommes encouragés par la force sous-jacente de notre activité et de notre pipeline. Nous restons déterminés à offrir à nos clients une créativité brillante à l'échelle mondiale, ainsi qu'une croissance et une valeur soutenues à nos actionnaires".

