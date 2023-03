ImmuPharma soumet à la FDA américaine un protocole de phase 2/3 pour le traitement du Lupuzor

(Alliance News) - ImmuPharma PLC a annoncé lundi avoir soumis à la Food & Drug Administration américaine un protocole d'essai clinique de phase 2/3 testant le traitement Lupuzor pour les patients atteints de lupus.

La société londonienne de découverte et de développement de médicaments a déclaré que le nouveau protocole tenait compte des principaux points d'orientation de la FDA lors d'une précédente réunion de type C, ainsi que des résultats de l'étude pharmacocinétique achevée l'année dernière.

ImmuPharma et Avion Pharmaceuticals LLC se sont mis d'accord en février sur un plan d'essai adaptatif de phase 2/3 pour le prochain plan clinique de Lupuzor.

ImmuPharma a déclaré que le protocole soumis contient de nombreux changements par rapport à la conception de l'essai clinique de phase 3 précédent qu'elle a réalisé, y compris le niveau de la dose administrée et la méthode d'administration.

Une réunion de type C avec la FDA a été demandée et ImmuPharma informera le marché de la date de la réunion une fois qu'elle aura été confirmée par la FDA.

L'étude de phase 2/3 reste en bonne voie pour débuter au second semestre 2023.

"Nous sommes extrêmement heureux de faire avancer positivement le programme Lupuzor. Avion et nous-mêmes pensons que la nouvelle conception de l'étude adaptative de phase 2/3 propose la plus grande probabilité d'un résultat positif pour le bénéfice global des patients atteints de lupus ", a déclaré Tim McCarthy, directeur général d'ImmuPharma.

Art Deas, PDG d'Avion, a ajouté : "Nous restons déterminés à soutenir pleinement ImmuPharma et, grâce aux enseignements tirés de l'étude pharmacocinétique de l'année dernière et aux précieux conseils de la FDA, nous pensons avoir soumis le protocole clinique le plus solide pour le Lupuzor."

Les actions d'ImmuPharma étaient en hausse de 17 % à 2,13 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

