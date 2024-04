ImmuPharma PLC est une société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de traitements à base de peptides. La société se concentre sur le développement de biomédicaments à base de peptides dans des domaines thérapeutiques spécialisés. Son portefeuille comprend des peptides thérapeutiques pour les maladies auto-immunes et les anti-infectieux. Son programme phare, P140 (Lupuzor), est un immunomodulateur de l'autophagie pour le traitement du lupus. Son portefeuille de produits est axé sur deux domaines thérapeutiques : l'auto-immunité/inflammation et les anti-infectieux. Ses produits en cours de développement dans le domaine thérapeutique de l'auto-immunité et de l'inflammation comprennent Lupuzor et P140 pour le traitement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ses produits en cours de développement dans les domaines thérapeutiques des anti-infectieux et de l'inflammation comprennent BioAMB et BioCin. BioAMB est un médicament à base de peptides qui offre une amélioration potentielle des effets secondaires limitants et du régime d'administration médiocre des formulations d'amphotéricine B (AMB). BioCin, un médicament à base de peptides basé sur un antibactérien existant utilisé en cas de besoin médical important et, dans de nombreux cas, comme dernière ligne de défense.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale