La perte annuelle d'ImmuPharma se réduit en raison de la diminution des dépenses en R&D

ImmuPharma PLC - société londonienne spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments - n'enregistre aucun revenu pour 2022, contre 118 350 GBP pour 2021. La perte avant impôts se réduit à 4,5 millions de livres sterling, contre 8,9 millions de livres sterling un an plus tôt, et la perte d'exploitation à 3 millions de livres sterling, contre 6,6 millions de livres sterling. Les dépenses de recherche et développement s'élèvent à 2 millions de livres sterling, contre 3,7 millions de livres sterling en 2021. Tim McCarthy, directeur général, déclare : "En tant que conseil d'administration, nous restons concentrés sur la mise sur le marché de nos deux actifs cliniques clés en phase avancée, Lupuzor pour le lupus et le CIDP."

Cours actuel de l'action : 2,70 pence l'unité, en baisse de 6,4 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 55 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

