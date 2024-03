Immutable Holdings Inc. est une société de portefeuille de blockchain basée au Canada. La société a pour activité de développer des lignes commerciales axées sur les technologies d'actifs numériques et de blockchain. Les segments de la société comprennent la gestion d'actifs, 1800Bitcoin et NFT.com. L'activité de gestion d'actifs gère le fonds pour le compte d'investisseurs accrédités en échange de frais de gestion et d'une rémunération basée sur la performance. Le secteur d'activité NFT.com développe un réseau et une plateforme basés sur les profils sur son domaine, www.nft.com, pour que les créateurs et les collectionneurs de la communauté NFT puissent s'engager et collaborer. Le secteur d'activité 1800Bitcoin développe des contenus médiatiques et éducatifs pour accélérer la prise de conscience et l'adoption éventuelle des actifs numériques. Son portefeuille comprend Immutable Advisory, Central Bank Digital Currency (CBDC) et HBAR Labs. Immutable Advisory est une branche d'Immutable spécialisée dans le conseil sur la blockchain et les crypto-monnaies. Elle opère aux États-Unis et au Canada.