Impact Healthcare REIT transfère le bail de sept maisons de soins

(Alliance News) - Impact Healthcare REIT PLC a déclaré vendredi avoir négocié une transaction pour transférer les opérations de sept maisons de soins à un nouvel opérateur.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres et axé sur les soins de santé a déclaré que les sept maisons - qui sont actuellement louées à Silverline Group - seront transférées à Melrose Holdings Ltd, une société affiliée à un locataire existant.

La société a déclaré que Silverline n'a pas payé le loyer contractuel pour les propriétés pour les deux trimestres au 31 mars et au 30 juin, mais a noté qu'elle a reçu 400 000 GBOP des dépôts de loyer du locataire.

Impact a déclaré que les sept maisons de soins représentent 3,4 % et 1,6 million de livres sterling de son loyer contractuel annuel total.

"En négociant le transfert de sept maisons de Silverline, le conseil d'administration a donné la priorité aux intérêts des résidents qui vivent dans ces maisons et du personnel qui y travaille, en assurant la continuité des soins et des améliorations opérationnelles", a déclaré l'entreprise.

Impact a ajouté que Minster Car Group Ltd soutiendra le redressement des maisons de retraite, soulignant sa "longue et efficace expérience en matière de reprise et d'amélioration de maisons de retraite sous-performantes".

Impact a déclaré qu'il s'attendait à perdre environ 1 million de livres sterling en loyer par rapport à son budget initial pour 2023.

Les actions d'Impact Healthcare ont clôturé en hausse de 1,8 % à 100,31 pence chacune à Londres vendredi.

