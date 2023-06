Impact Healthcare REIT plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société acquiert et gère un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers dans le secteur de la santé au Royaume-Uni, en particulier des maisons de retraite et des maisons de soins infirmiers, qui fournissent des infrastructures de soins sociaux aux personnes âgées vulnérables. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires des rendements attractifs et durables, principalement sous la forme de dividendes trimestriels. Grâce à la gestion des actifs, elle se concentre également sur la croissance de la valeur des actifs nets à moyen terme. Ses locataires fournissent un service essentiel à la communauté, financé par les autorités locales, le NHS et le marché privé payant. La société acquiert, possède, loue, rénove, étend et réaménage des actifs immobiliers dans le secteur de la santé au Royaume-Uni, en particulier des maisons de soins, et loue ces actifs à des exploitants de maisons de soins et à d'autres prestataires de services de santé. Le gestionnaire d'investissement de la société est Impact Health Partners LLP.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié