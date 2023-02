Technology Minerals en hausse grâce aux progrès de la licence

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

----------

SMALL-CAP - GAGNANTS

----------

Technology Minerals PLC, hausse de 8,1% à 1,19 pence, fourchette sur 12 mois 1,00p - 4,25p. L'entreprise de recyclage de batteries, Recyclus Group Ltd, dont elle est propriétaire à 49 %, a reçu un avis de l'Agence britannique de l'environnement pour sa demande de modification de licence environnementale pour son usine de recyclage de lithium-ion à Wolverhampton, en Angleterre. L'avis de l'annexe cinq est la dernière étape avant la détermination d'une licence qui, si elle est acceptée, permettra à l'usine de commencer ses opérations de recyclage. Une fois le site pleinement opérationnel, l'usine de Wolverhampton contribuera à l'ambition de Recyclus d'augmenter sa capacité de recyclage des batteries lithium-ion d'une quantité estimée à 8 300 tonnes au cours de la première année complète d'exploitation, à environ 41 500 tonnes d'ici 2027, indique Technology Minerals.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Impact Healthcare REIT PLC, en baisse de 1,4% à 101,00 pence, fourchette sur 12 mois 90,76p - 128,20p. La société d'investissement immobilier vend Mulberry Manor, une maison de soins de 49 lits à Mexborough, en Angleterre, pour 1,3 million GBP. Mulberry Manor a été acquis dans le cadre du portefeuille Seed en mai 2017. En 2017, Impact a acheté un portefeuille de maisons de soins résidentielles pour une contrepartie totale de 148,8 millions GBP. Le portefeuille, composé du portefeuille Seed de base et du portefeuille Mulberry, comprenait 56 maisons de soins résidentiels avec un total de 2 479 lits. Il est prévu que la transaction soit achevée au cours du premier trimestre.

----------

Castillo Copper Ltd, en baisse de 2,0% à 0,90 pence, fourchette sur 12 mois 0,60p - 1,55p. Est "ravi" des derniers résultats d'analyse pour les perspectives de Tors Tank et Fence Gossan. Il déclare qu'ils " augmentent considérablement la confiance " dans la découverte d'éléments de terres rares peu profonds, hébergés dans l'argile, dans la partie centrale de la zone Est du projet BHA. Les meilleures interceptions comprennent 13 mètres à 1 550 parties par million d'oxydes de terres rares totales à partir de 5 mètres et 17 mètres à 1 605 parties par million de TREO à partir de 2 mètres. Il ajoute qu'une interprétation complète sera publiée une fois que tous les résultats d'analyse de la campagne d'échantillonnage à la tarière et des trous de forage RT_002-004RC auront été reçus du laboratoire.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.