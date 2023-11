ImpacxIo Ltd est une société basée en Israël. La société est principalement active dans le domaine de l'Internet de l'emballage (IoP). La société développe, fabrique et commercialise une plateforme technologique dont l'objectif est de collecter des informations réelles sur l'utilisation des clients finaux principalement dans les produits de consommation emballés, notamment les bouteilles intelligentes. Son packaging comprend des capteurs, une application mobile, un tableau de bord de marque, des serveurs cloud et des algorithmes. Le portefeuille de la société comprend des produits tels que Water.io, une technologie de bouteille intelligente qui permet à ses clients d'améliorer leur hydratation et leur santé grâce à des rappels intelligents ; Vitamins.io, une technologie qui permet de surveiller l'utilisation des compléments alimentaires ; une plateforme technologique qui transforme n'importe quelle bouteille en une bouteille intelligente. ImpacxIo Ltd sert ses clients dans le monde entier.

Secteur Logiciels