Impala Platinum Holdings Limited figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de platine. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de métaux précieux (95,1%) : palladium (38,6% du CA), platine (28%), rhodium (26,8%), or (3%), iridium (2,2%), ruthénium (1,3%) et argent (0,1%) ; - vente de métaux de base (4,4%) : nickel (75,2% du CA), cuivre (18,1%), chrome (5,9%) et cobalt (0,8%) ; - prestations de raffinage (0,5%). A fin juin 2020, le groupe exploite 6 mines implantées en Afrique du Sud (3), au Zimbabwe (2) et au Canada.

Secteur Métaux et minéraux précieux