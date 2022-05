Impala Platinum Holdings Limited : Excessivement sanctionné ? 16/05/2022 | 09:19 Tommy Douziech 16/05/2022 | 09:19 achat En cours

Cours d'entrée : 179.93ZAR | Objectif : 227.9ZAR | Stop : 169ZAR | Potentiel : 26.66% Après la sanction observée récemment le timing apparaît opportun pour revenir à l'achat sur Impala Platinum Holdings Limited et anticiper ainsi un rebond, au moins technique.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 227.9 ZAR. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Métaux et minéraux précieux - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IMPALA PLATINUM HOLDINGS LI.. -11.75% 10 404 SIBANYE STILLWATER LIMITED -5.25% 8 150 KOREA ZINC COMPANY, LTD. 6.46% 7 500 A-MARK PRECIOUS METALS, INC.. 4.04% 732 FURUYA METAL CO., LTD. -33.39% 434 ADRIATIC METALS PLC -11.02% 402 STEPPE GOLD LTD. 3.42% 65 -

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ZAR USD EUR CA 2022 122 Mrd 7 563 M 7 266 M Résultat net 2022 34 624 M 2 143 M 2 059 M Tréso. nette 2022 28 786 M 1 782 M 1 712 M PER 2022 4,79x Rendement 2022 8,25% Capitalisation 168 Mrd 10 404 M 9 996 M VE / CA 2022 1,14x VE / CA 2023 0,94x Nbr Employés - Flottant 96,2% Prochain événement sur IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED 01/09/22 Année 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 198,57 ZAR Objectif de cours Moyen 261,88 ZAR Ecart / Objectif Moyen 31,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nicolaas Johannes Muller Chief Executive Officer & Executive Director Meroonisha Kerber Chief Financial Officer & Executive Director Noluthando Dorian Bahedile Orleyn Chairman Gerhard Potgieter Chief Operating Officer Alastair S. Macfarlane Independent Non-Executive Director