Impax Asset Management Group Plc est un gestionnaire d'actifs spécialisé basé au Royaume-Uni qui se concentre sur l'investissement dans les opportunités découlant de la transition vers une économie mondiale durable. La société se concentre particulièrement sur l'investissement dans les solutions climatiques. La société cherche à investir dans des entreprises de qualité supérieure dotées de modèles d'entreprise solides et qui font preuve d'une bonne gestion des risques. Elle propose une série de solutions d'investissement couvrant plusieurs catégories d'actifs et visant à obtenir des rendements supérieurs ajustés au risque à moyen et long terme. Les solutions d'investissement de la société comprennent les marchés environnementaux, la lentille du développement durable, la lentille du genre, l'infrastructure durable et le multi-actifs. Les filiales de la Société comprennent Impax Asset Management Limited, Impax Asset Management (AIFM) Limited, Impax Asset Management LLC, INEI I GP (UK) LLP, INEI II GP (UK) LLP, Impax Asset Management (US) LLC, Impax Asset Management Japan Limited et Impax Global Opportunities (GP) Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds