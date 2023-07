Impax Asset Management Group plc est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni. La société est un gestionnaire d'actifs spécialisé qui investit dans les opportunités découlant de la transition vers une économie mondiale durable. Elle fournit des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels et individuels. Elle propose un ensemble de solutions d'investissement couvrant plusieurs classes d'actifs, en se concentrant sur la production de rendements supérieurs ajustés au risque à moyen et long terme. Elle cherche à investir dans des entreprises dotées de modèles d'affaires durables. Elle fournit une gamme de produits et de solutions d'investissement, y compris des fonds communs de placement et des actifs privés, à ses clients qui sont principalement des investisseurs institutionnels et des fonds de pension. Elle exerce des activités de gestion de fonds par le biais de ses filiales, qui comprennent Impax Asset Management Limited, Impax Asset Management (AIFM) Limited, Impax Asset Management LLC, Impax Asset Management (Hong Kong) Ltd, Impax Asset Management (US) LLC et Impax Asset Management Ireland Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds