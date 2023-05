Impax Asset note l'accord de sa filiale avec BNPP AM France

Impax Asset Management Group PLC - Fonds d'investissement environnemental basé à Londres - déclare que sa filiale Impax Asset Management Ireland Ltd a conclu un accord de conseil en investissement avec BNP Paribas Asset Management France, une filiale de BNP Paribas Asset Management Holding. Sa filiale fournira des services à BNPP AM France dans le cadre de deux fonds d'investissement. BNPP AM France versera à l'IAMI une commission trimestrielle pour ce service.

Cours actuel de l'action : 783,00 pence, en baisse de 0,1 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,9%.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

