(Alliance News) - Impax Asset Management Group PLC a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice annuel en raison de l'augmentation des coûts, et a également déclaré avoir subi des sorties nettes de fonds.

L'investisseur spécialisé dans le développement durable, basé à Londres, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 30 octobre a chuté de 28% à 52,1 millions de livres sterling, contre 72,6 millions de livres sterling l'année précédente, les coûts d'exploitation ayant augmenté de 13% à 124,1 millions de livres sterling, contre 110,2 millions de livres sterling l'année précédente.

Impax a également subi des sorties nettes de 144 millions de livres sterling sur les actions cotées en bourse.

Entre-temps, les revenus ont augmenté de 1,7 %, passant de 175,4 millions de livres sterling l'année précédente à 178,4 millions de livres sterling, et les actifs sous gestion ont augmenté de 4,8 %, passant de 35,7 milliards de livres sterling l'année précédente à 37,4 milliards de livres sterling.

Impax a déclaré un dividende final de 22,9 pence par action, ce qui porte son dividende total à 27,6 pence par action, inchangé par rapport à l'exercice 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Ian Simm a déclaré : "En cette année où nous avons célébré le 25e anniversaire d'Impax, notre conviction dans notre thèse d'investissement axée sur la transition vers une économie plus durable est plus forte que jamais. Avec des valorisations de plus en plus attrayantes, nos équipes d'investissement ont identifié plusieurs thèmes convaincants qui, selon nous, joueront sur le moyen et le long terme, par exemple l'adoption des énergies renouvelables, la fourniture d'un approvisionnement en eau et d'une infrastructure résistants au climat et le déploiement de nouvelles technologies pour améliorer l'accès à une alimentation saine et à des services financiers dans le monde entier."

Les actions d'Impax étaient en hausse de 3,1 % à 439,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

