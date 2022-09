Lombard Odier s'associe avec Impax pour proposer un fonds de grandes capitalisations américaines

La banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, s'est alliée à Impax Asset Management pour lancer un nouveau fonds de grandes capitalisations américaines sur la plateforme ouverte PrivilEdge de Lombard Odier. PrivilEdge – Impax US Large Cap, cogéré par Andrew Braun et Barbara Browning, investit dans un portefeuille de sociétés américaines de grande capitalisation cotées en bourse qui présentent des valorisations intéressantes et bien positionnées pour profiter de la transition vers une économie plus soutenable.



Le fonds, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme, est basé sur la stratégie US Large Cap d'Impax. Le processus d'investissement repose sur les outils exclusifs d'Impax, dont l'Impax Sustainability Lens, l'Impax Systematic ESG Rating et l'intégration des facteurs ESG.



Stéphane Monier, chief investment officer chez Lombard Odier, déclare : "Nous sommes ravis de nous associer à Impax, qui se donne pour mission de distinguer les gagnants des perdants de la transformation économique qui se dessine. Nous sommes intimement convaincus que la soutenabilité constitue la meilleure opportunité d'investissement de notre génération. Le fonds PrivilEdge – Impax US Large Cap offre à nos clients de nouvelles opportunités d'investir dans la transition."



Andy Braun, senior portfolio manager, Impax Asset Management, indique : "Le fonds, qui est conçu pour prendre en compte différents environnements de marché, vise à identifier les sociétés les mieux gérées qui devraient, selon nous, profiter des tendances positives associées à la transition vers une économie plus soutenable. PrivilEdge est une plateforme de fonds OPCVM puissante, qui permettra à un large éventail d'investisseurs européens d'accéder pour la première fois à notre stratégie US Large Cap."



Le fonds PrivilEdge – Impax US Large Cap sera proposé aux clients en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.