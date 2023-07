Impax Environmental Markets plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de permettre aux investisseurs de bénéficier de la croissance des marchés pour une fourniture plus propre ou plus efficace des services de base de l'énergie, de l'eau et des déchets. Elle investit dans des sociétés cotées en bourse qui fournissent, utilisent, mettent en œuvre ou conseillent des systèmes, des produits ou des services technologiques sur les marchés de l'environnement, en particulier ceux des énergies alternatives et de l'efficacité énergétique, du traitement de l'eau et de la lutte contre la pollution, de la technologie des déchets et de la gestion des ressources, y compris l'alimentation, l'agriculture et la sylviculture durables. Elle investit dans des secteurs tels que les énergies alternatives, la gestion et l'efficacité énergétiques, les solutions de transport, l'alimentation et l'agriculture durables, les infrastructures et technologies de l'eau, l'efficacité des ressources et la gestion des déchets, les services et ressources environnementaux, et l'infrastructure numérique. Son gestionnaire d'investissement est Impax Asset Management (AIFM) Limited.