La valeur nette d'inventaire d'Impax Environmental Markets recule en 2022

(Alliance News) - Impax Environmental Markets PLC a annoncé lundi une baisse de la valeur nette d'inventaire par action en 2022, une année dominée par une forte inflation, des prix élevés de l'énergie et la guerre en Ukraine.

Le fonds d'investissement environnemental basé à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre s'est contractée de 15% à 419,49 pence, contre 496,42 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a été négatif de 15 %, ce qui est inférieur à l'indice mondial MSCI AC, qui a enregistré un rendement négatif de 8,1 %. Impax avait annoncé un rendement total positif de 21 % en 2021.

L'année a été marquée par "l'éclatement d'une guerre en Europe, le retour de l'inflation et les taux d'intérêt les plus élevés depuis 15 ans".

"Ces facteurs ont créé une toile de fond difficile pour les marchés financiers dans la plupart des catégories d'actifs et en particulier pour les entreprises de croissance les mieux notées dans lesquelles Impax Environmental Markets PLC a tendance à investir", a déclaré le président John Scott.

En ce qui concerne l'avenir, le président John Scott a déclaré : "Bien qu'il ne semble pas y avoir de perspective immédiate de fin de la guerre en Ukraine, nous nous adaptons aux chocs d'approvisionnement et de prix qu'elle a engendrés. Les prix élevés de l'énergie et les considérations relatives à la sécurité énergétique ont permis de décrocher des arguments en faveur de l'investissement dans les sources alternatives et d'accélérer la transition nette zéro."

Son dividende total pour 2022 s'élève à 4,0 pence par action, soit une hausse de 43 % par rapport aux 2,8 pence versés en 2021.

Les actions d'Impax Environmental Markets étaient en hausse de 0,4 % à 430,33 pence chacune à Londres lundi matin.

