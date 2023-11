ImpediMed Limited est une société de technologie logicielle médicale basée en Australie. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la vente de systèmes de spectroscopie de bioimpédance (BIS) et de services logiciels axés sur la détection précoce du lymphœdème et de l'insuffisance cardiaque. Elle mesure, surveille et gère l'état des fluides et la composition des tissus à l'aide de la BIS. La plateforme de santé numérique SOZO de la société utilise la technologie BIS pour mesurer et suivre des informations essentielles sur le corps humain afin d'aider les cliniciens à gérer les maladies chroniques et à optimiser la santé des patients. Son SFB7 mesure l'état des fluides et la composition des tissus pour des applications cliniques et de recherche. Elle propose ImpediVET, un appareil BIS tétrapolaire à canal unique qui mesure l'état des fluides et la composition des tissus pour les applications vétérinaires, de la recherche en laboratoire à la clinique. Les applications SOZO comprennent l'analyse L-Dex pour le lymphœdème, l'analyse BodyComp, l'analyse BodyComp segmentaire et l'analyse HF-Dex pour l'insuffisance cardiaque.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés