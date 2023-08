Impel NeuroPharma, Inc. est une société pharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies transformatrices pour les patients souffrant de maladies dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants, avec un accent initial sur les maladies du système nerveux central (SNC). La société propose la technologie Precision Olfactory Delivery (POD), qui consiste à administrer par voie nasale supérieure des produits thérapeutiques bien établis ou d'autres produits thérapeutiques pour lesquels l'absorption vasculaire est préférable, afin d'obtenir un bénéfice thérapeutique, d'améliorer les résultats pour les patients, de réduire les risques liés au développement des médicaments et d'élargir les possibilités commerciales dans les maladies ciblées. Les produits candidats de la société, TRUDHESATM (INP104), sont développés pour le traitement aigu de la migraine et INP105 pour le traitement aigu de l'agitation et de l'agressivité chez les patients atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Son pipeline de produits candidats exclusifs comprend également l'INP107 pour le traitement des épisodes OFF dans la maladie de Parkinson.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale