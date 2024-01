(Alliance News) - Ce qui suit est un récapitulatif des mises à jour des transactions des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Forward Partners Group PLC - investisseur londonien spécialisé dans les technologies en phase de démarrage - déclare que la quasi-totalité des actionnaires ont voté en faveur du rachat par Molten Ventures PLC mercredi lors de l'assemblée générale et de l'assemblée du tribunal. En novembre, Molten Ventures a accepté de racheter Forward Partners, soutenu par le principal actionnaire de ce dernier, le gestionnaire d'actifs BlackRock Inc. Molten, investisseur spécialisé dans la technologie, a déclaré qu'en vertu des conditions de l'acquisition, les actionnaires de Forward Partners recevront une nouvelle action Molten pour chaque neuf actions de Forward Partners qu'ils détiennent. Le cours de clôture de 279,6 pence de Molten, vendredi, valorise Forward Partners à 41,4 millions de livres sterling. Les actionnaires de Molten détiendront un peu plus de 91 % de la société élargie.

----------

City Pub Group PLC - Propriétaire et exploitant de 52 pubs basé à Londres - déclare que 95% des actionnaires ont voté en faveur du rachat par Young & Co's Brewery PLC lors de la réunion du tribunal et 99,5% des actionnaires ont voté en faveur lors de l'assemblée générale. L'acquisition a été décidée en novembre et valorise City Pub à environ 162 millions de livres sterling.

----------

Impellam Group PLC - Entreprise de recrutement basée à Luton, en Angleterre - Les actionnaires ont voté à la quasi-unanimité en faveur d'un rachat par Heather Global PLC, un véhicule d'offre pour HeadFirst Global BV, lors de l'assemblée du tribunal et de l'assemblée générale. En décembre, elle a accepté une transaction de 483,2 millions de livres sterling, HeadFirst évaluant chaque action Impellam à 1 084,4 pence au total. L'offre est soutenue par le propriétaire majoritaire d'Impellam, Michael Ashcroft, un homme d'affaires britannique qui était auparavant vice-président du Parti conservateur britannique.

----------

Orcadian Energy PLC - Développeur de pétrole et de gaz en mer du Nord - Les actionnaires ont approuvé la vente d'une participation de 81 % dans P2244, le projet de développement du champ Pilot, à Ping Petroleum UK PLC lors de l'assemblée générale et de l'assemblée générale annuelle. Toutes les autres résolutions ont également été adoptées. En décembre, Orcadian a signé un accord conditionnel de vente et d'achat avec Ping Petroleum pour l'actif phare d'Orcadian, le projet de développement Pilot. Une semaine auparavant, Orcadian avait annoncé un délai supplémentaire pour l'exécution de la documentation de Ping Petroleum, dont le nom n'avait pas été dévoilé à l'époque. Le montant total de l'accord s'élève à 3,1 millions USD. À l'époque, Orcadian avait également demandé à l'Autorité de transition de la mer du Nord d'approuver la cession à Ping d'une participation de 81 % dans la licence P2244. Sous réserve des conditions en suspens, qui sont maintenant remplies, Ping achèterait la participation prévue de 81 % dans la licence et deviendrait l'opérateur de la licence Pilot et du projet de développement.

----------

Tirupati Graphite PLC - producteur de graphite naturel en paillettes, qui a des activités à Madagascar et au Mozambique - lève 1,0 million de livres sterling par le biais d'un placement privé de 9,5 millions d'actions nouvelles au prix de 11 pence chacune. Les actions devraient être admises à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres lundi prochain. La société accepte également la souscription de nombreux directeurs et membres de l'équipe de direction pour 5,7 millions d'actions nouvelles au prix du placement, ce qui lui permet de lever environ 627 000 GBP. La société indique que le produit net sera utilisé pour le fonds de roulement afin d'optimiser la production de ses installations existantes à Madagascar. Elle déclare vouloir augmenter sa production à Madagascar avec pour objectif immédiat d'atteindre une production de 1 500 tonnes par mois et d'étendre ses marchés "à la lumière d'opportunités croissantes". Le président exécutif Shishir Poddar commente : "Depuis le début de l'exercice en cours, lorsque nous avons achevé les développements initiés après l'introduction en bourse en décembre 2020, nous avons continué à accélérer les opérations sur nos projets malgré des ressources de trésorerie limitées. Ce placement soutiendra l'activité pendant que nous poursuivons nos efforts de levée de fonds non dilutifs. Le placement et la souscription nous permettront de nous concentrer sur l'augmentation de la production et des ventes de nos opérations à Madagascar, qui ont été restreintes en raison de la disponibilité limitée du fonds de roulement."

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.