Impellam Group plc est un fournisseur mondial de solutions d'acquisition de talents et de gestion des effectifs basé au Royaume-Uni. Les fournisseurs mondiaux de services gérés de la société conçoivent, coordonnent, mettent en œuvre et rendent compte de l'ensemble du processus d'acquisition de talents par la fourniture de services de recrutement externalisés multidisciplinaires. La société opère à travers deux segments : Global Managed Services, et STEM. Ses Global Managed Services fournissent une gamme diversifiée de solutions de main-d'œuvre numériquement activées et multidisciplinaires aux organisations du monde entier. Ses marques Global Managed Services comprennent Guidant Global, Comensura et Flexy. Le portefeuille de marques de la société dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) fournit un recrutement spécialisé dans les industries STEM. Le segment STEM fournit des services qui couvrent les services gérés (MSP), l'externalisation du processus de recrutement (RPO), les énoncés de travail (SOW) et le recrutement spécialisé.