Impellam Group plc est une société d'emploi intégrée et connectée, basée au Royaume-Uni, qui propose des solutions de recrutement de personnel et de spécialistes à l'échelle mondiale. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de solutions de recrutement, de gestion du capital humain et de services externalisés liés au personnel au Royaume-Uni et en Europe, en Asie-Pacifique (APAC) et en Amérique du Nord. Les segments de la société comprennent l'infogérance globale et STEM. Le segment Global Managed Services fournit une gamme variée de solutions de main-d'œuvre multidisciplinaires et numérisées à des organisations du monde entier. Le segment STEM fournit des services qui couvrent les services gérés (MSP), l'externalisation des processus de recrutement (RPO), l'énoncé des travaux (SOW) et le recrutement de spécialistes. Le portefeuille de marques de la société dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) est spécialisé dans le recrutement et l'engagement de talents sur les marchés de la technologie, du numérique, des données, de la science, de la clinique et de l'ingénierie.