Impellam vend des entreprises pour 85 millions de GBP à Twenty20 Capital

(Alliance News) - Impellam Group PLC a annoncé lundi qu'il avait conclu la vente de ses activités régionales de recrutement de personnel spécialisé et de personnel de santé à Twenty20 Capital pour 85 millions de livres sterling, tout en déclarant un dividende spécial de 77,8 pence par action.

Les actions d'Impellam Group étaient en hausse de 2,5 % à Londres lundi après-midi, à 704,55 pence.

Le groupe, qui est basé à Luton, en Angleterre, et qui fournit des solutions de recrutement de personnel et de spécialistes, a déclaré que la vente a été réalisée pour une contrepartie en espèces de 85 millions GBP sur une base sans dette, sans liquidités et avec un fonds de roulement normalisé.

Cette opération intervient alors qu'Impellam prévoit de publier ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre à la fin du mois de mars.

Le groupe a déclaré qu'il prévoyait de déclarer un bénéfice brut de 315 millions de GBP pour 2022, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à 2021. Le bénéfice brut annuel des activités poursuivies devrait avoir augmenté de 27 %, à environ 205 millions de GBP.

Impellam a également confirmé son intention de relancer le paiement de dividendes annuels de 25 millions GBP en janvier 2024, ce qui représente un rendement à terme de 8,1 % sur le cours de clôture de l'action le 3 mars.

Julia Robertson, directrice générale, a déclaré : "Ce réalignement stratégique nous permet de concentrer nos investissements sur la fourniture de solutions de recrutement de spécialistes et de main-d'œuvre multidisciplinaire à l'aide du numérique à nos clients au Royaume-Uni et en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

"Le cas d'investissement pour Impellam est amélioré par cette transaction, avec une plus grande visibilité des revenus futurs et une efficacité accrue, dirigée par nos virtuoses et soutenue par une technologie numérique propriétaire et des partenariats avec des fournisseurs de logiciels leaders du marché, ce qui garantit l'avenir de nos services et permet d'augmenter les marges et le rendement du capital."

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.