(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

BP Marsh & Partners PLC - Investisseur en capital-risque basé à Londres, qui soutient les entreprises de services financiers - Mardi, a informé les investisseurs de l'utilisation prévue des 41,8 millions de livres sterling qu'il s'attend à recevoir à l'issue de la vente de sa participation dans Paladin Holdings Ltd, annoncée le 7 décembre. Elle a l'intention de verser 2 millions de livres sterling de dividendes supplémentaires par an pour les exercices 2024, 2025 et 2026. À la suite de l'affectation des fonds à cet effet et à l'activité d'investissement récente, BP Marsh disposera de 74,5 millions de livres sterling de liquidités. Ce montant sera utilisé pour soutenir son portefeuille d'investissements et investir dans des entreprises en phase de démarrage. Actuellement, 11 opportunités potentielles sont à l'étude pour le premier semestre 2024.

Ashington Innovation PLC - société d'acquisition à but spécifique - Mardi, fin des discussions concernant l'acquisition prévue de Cell Therapy Ltd. Compte tenu des conditions actuelles du marché, il n'était pas certain que le financement nécessaire à la transaction serait disponible. La société conclut donc qu'il n'est plus dans l'intérêt des actionnaires de poursuivre l'opération. La cotation des actions a été suspendue le 17 août 2023, mais compte tenu de l'échec de l'opération, l'entreprise a l'intention de demander la levée de la suspension. L'entreprise continuera d'évaluer d'autres opportunités d'acquisition dans le secteur technologique qui, selon elle, permettront d'accroître la valeur pour les actionnaires.

Impellam Group PLC - Société de recrutement basée à Luton, Angleterre - Déclare un dividende en numéraire de 22,5 pence par action, plus élevé que les 22,4 pence indiqués précédemment. La date de paiement est le 23 février. En décembre, la société a accepté un rachat par HeadFirst pour un montant de 483,2 millions de livres sterling, ce qui valorise chaque action Impellam à 1 084,4 pence au total. L'offre est soutenue par le propriétaire majoritaire d'Impellam, Michael Ashcroft, un homme d'affaires britannique qui était auparavant vice-président du Parti conservateur britannique.

Afentra PLC - société pétrolière et gazière en amont axée sur l'acquisition d'actifs de production et de développement matures en Afrique - Fournit une mise à jour opérationnelle et financière pour 2023. Afentra détient actuellement des participations directes non exploitées de 18 % et 5,33 % dans les blocs 3/05 et 3/05A, respectivement, au large de l'Angola, avec des participations directes qui augmenteront à 30 % et 21,33 % après l'achèvement de la transaction imminente d'Azule. La production brute moyenne pour les blocs 3/05 et 3/05A s'élève à 20 180 barils de pétrole par jour. Souligne la forte performance opérationnelle et les interventions réussies sur les puits ont eu un impact positif sur la performance avec une production brute de plus de 22 000 bopd en décembre 2023.

MetalNRG PLC - Investisseur londonien spécialisé dans les ressources naturelles et l'énergie - Signale un règlement à l'amiable de tous les litiges, actuels et en cours, entre la société et BritEnergy Holdings LLP, BritNRG Ltd et Pierpaolo Rocco. En outre, avec les contreparties, il conclut un accord de règlement global qui porte sur la procédure engagée par la société devant la Haute Cour à l'encontre des contreparties et sur toutes les demandes reconventionnelles formulées par ces dernières, sur les questions soulevées par Rocco devant le Scottish Employment Tribunal et sur toutes les ordonnances relatives aux frais en cours et à venir. L'accord est expressément conclu sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de MetalNRG ou de l'une des contreparties. BritEnergy Holdings LLP versera à MetalNRG 20 000 GBP à titre de contribution aux frais de justice accordés, et MetalNRG a accepté de fournir un soutien spécifique non financier aux contreparties. MetalNRG recevra 25 % de tous les dommages-intérêts accordés en faveur des contreparties dans le cadre de la plainte PN.

Mobile Tornado Group PLC - Fournisseur de services de communications critiques basé à Harrogate, en Angleterre - déclare que le chiffre d'affaires pour les six mois au 31 décembre était d'environ 1,0 million de livres sterling, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 0,1 million de livres sterling. Pour l'année 2023, elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,3 millions de livres sterling et une perte d'Ebitda d'environ 300 000 millions de livres sterling. Les revenus récurrents sont restés stables à environ 2,0 millions de livres sterling, comme en 2022. Les revenus non récurrents s'élèvent à environ 0,3 million de livres sterling, contre 0,2 million de livres sterling. Les dépenses d'exploitation sont restées stables à 2,4 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 2,5 millions de livres sterling de 2022. Une mise à jour supplémentaire sera fournie en avril, en même temps que les résultats annuels.

Fulcrum Metals PLC - Société d'exploration et de développement minier centrée sur le Canada - Annonce le début d'un programme d'échantillonnage stratégique sur le projet de résidus aurifères Teck-Hughes, au Canada. Fulcrum Metals PLC explique que cette étape marque un progrès significatif alors que la société entre dans la première phase d'un accord de test et d'étude avec Extrakt Process Solutions LLC. Elle se rapproche ainsi d'un accord de licence avec Extrakt. Extrakt est une entreprise de technologie durable qui utilise une technologie de séparation pour extraire les métaux des résidus sans utiliser de cyanure.

Equals Group PLC - Développeur de plateformes de paiement basé à Londres - Prolonge jusqu'au 21 février le délai pour une éventuelle offre de Madison Dearborn Partners LLC. Explique que les pourparlers entre les deux parties sont en cours. En outre, les transactions actuelles continuent d'être conformes aux attentes du conseil d'administration. Il reste confiant dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.

UK Oil & Gas PLC - Société d'exploration et de production basée à Londres, avec des projets au Royaume-Uni et en Turquie - Afin de réduire encore le solde de la facilité de financement annoncée le 28 juin, la société remet à RiverFort Global Opportunities PCC Ltd et YA II PN Ltd une quatrième tranche d'actions ordinaires. La conversion de ces actions réduit maintenant le solde de la première somme brute en espèces de 2 millions de GBP reçue à environ 0,7 million de GBP. La quatrième tranche de 876 millions d'actions du prêt a été convertie à un prix moyen de 0,0175 pence par action.

