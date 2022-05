Imperial Brands PLC : Les acheteurs reviennent 17/05/2022 | 10:42 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 17/05/2022 | 10:42 achat En cours

Cours d'entrée : 1814.5GBX | Objectif : 2082GBX | Stop : 1688GBX | Potentiel : 14.74% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Imperial Brands PLC. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2082 GBX. Synthèse La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.19 pour 2022 et de 8.4 pour 2023, la société fait partie des moins chères du marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Sous-secteur Tabac - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IMPERIAL BRANDS PLC 5.94% 19 651 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL.. 9.93% 161 878 BRITISH AMERICAN TOBACCO PL.. 25.44% 95 076 SMOORE INTERNATIONAL HOLDIN.. -58.74% 12 532 GODFREY PHILLIPS INDIA LIMI.. 0.27% 763 TURNING POINT BRANDS, INC. -24.56% 517 22ND CENTURY GROUP, INC. -45.63% 276

Données financières GBP USD EUR CA 2022 8 701 M 10 656 M 10 242 M Résultat net 2022 1 824 M 2 234 M 2 147 M Dette nette 2022 8 343 M 10 217 M 9 821 M PER 2022 9,19x Rendement 2022 8,34% Capitalisation 16 046 M 19 651 M 18 889 M VE / CA 2022 2,80x VE / CA 2023 2,73x Nbr Employés 30 300 Flottant 87,7% Prochain événement sur IMPERIAL BRANDS PLC 17/05/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 1 712,50 GBX Objectif de cours Moyen 2 013,20 GBX Ecart / Objectif Moyen 17,6%

Dirigeants et Administrateurs Stefan Bomhard Chief Executive Officer & Director Lukas Jean-Baptiste Paravicini Chief Financial Officer & Director Thérèse Marie Esperdy Non-Executive Chairman Simon Langelier Independent Non-Executive Director Sue Michelle Clark Senior Independent Non-Executive Director