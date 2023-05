Le bénéfice semestriel d'Imperial Brands augmente grâce à la hausse des prix

Le groupe de tabac Imperial Brands a annoncé mardi une hausse de son bénéfice semestriel, l'augmentation des prix des cigarettes ayant permis de compenser l'impact de l'abandon de la Russie et la baisse des volumes.

Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise a augmenté à 1,53 milliard de livres (1,93 milliard de dollars) au cours des six mois se terminant le 31 mars, contre 1,2 milliard de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7923 livre) (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; rédaction d'Uttaresh Venkateshwaran)