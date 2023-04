Le fabricant de cigarettes Imperial Brands annonce une baisse des volumes au premier semestre par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie de grippe aviaire

Pendant la pandémie, les clients ont donné un coup de pouce aux grandes sociétés de tabac telles qu'Imperial, car ils avaient plus d'argent à dépenser et plus d'occasions de fumer.

Comme prévu, Imperial Brands a déclaré que son retrait de la Russie se traduirait par un chiffre d'affaires "légèrement inférieur" à celui de l'année précédente pour le semestre qui s'est achevé le 31 mars.

Le fabricant des cigarettes Winston et des cigares Backwoods a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels et ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation, en dépit d'un premier semestre en demi-teinte.

Le bénéfice d'exploitation ajusté pour les six premiers mois a également été affecté par l'augmentation des investissements dans les produits de nouvelle génération, ainsi que par l'abandon de la Russie et la baisse des volumes.

La société, qui a transféré ses activités russes à des investisseurs locaux l'année dernière, a déclaré qu'en excluant l'impact de ses activités russes, le chiffre d'affaires net devrait être stable à taux de change constant.

Les actions d'Imperial Brands étaient en baisse de 1,5 % dans les premiers échanges.