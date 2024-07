Imperial Metals Corporation a annoncé les résultats des 18 derniers trous de forage au diamant du programme d'exploration 2024 à Mount Polley, notamment un intervalle notable de 895 mètres titrant 0,26 % de cuivre et 0,32 g/t d'or à partir d'une profondeur de 27,5 mètres, dont 342,5 mètres titrant 0,42 % de cuivre et 0,48 g/t d'or à partir de 27,5 mètres, dans le trou de forage au diamant SD-24-196. Le forage de 2024 à Mount Polley a fait suite aux résultats significatifs obtenus dans le programme de forage de 2023 qui s'est concentré sur la zone Springer à Mount Polley. Le trou SD-24-196 était un trou angulaire orienté à 155°/75° (direction/plongée), collé dans le sol du côté sud de la fosse Springer.

Ce trou, comme les autres trous de ce programme de forage, visait à combler les lacunes de forage à l'intérieur des fosses actuelles (fosses des phases 5 et 6) dans la zone Springer et également à vérifier la présence de minéralisations étendues en profondeur. Les résultats confirment que la minéralisation cuivre-or s'étend verticalement sous le plancher de la fosse Springer sur 885 mètres. Les résultats seront utilisés pour remodeler la minéralisation de la zone Springer, optimiser les plans de fosse pour la fosse Springer, augmenter la résolution dans la programmation de la mine et éventuellement envisager des agrandissements de fosse et des forages supplémentaires.

Au total, 7 377 mètres de forage au diamant ont été réalisés à Mount Polley entre mars et mai 2024. Le trou SD-24-183 était un trou vertical situé au centre de la fosse Springer, ciblant une zone présentant des lacunes de forage. Ce sondage a recoupé 160 mètres titrant 0,42 % de cuivre et 0,43 g/t d'or, à partir de 7,5 mètres de profondeur, dont 18,65 mètres titrant 1,67 % de cuivre et 1,57 g/t d'or.

Cet intervalle a également intercepté 27,5 mètres de molybdène à 0,12 % à partir de 107,5 mètres ; ce niveau de minéralisation en molybdène est le plus élevé jamais recoupé dans la zone Springer. Le sondage SD-24-190 est un sondage vertical réalisé au centre de la fosse Springer, à environ 35 mètres au nord-ouest du sondage SD-24-183. Ce sondage a recoupé 249,0 mètres de roche titrant 0,33 % de cuivre et 0,39 g/t d'or, à partir de trois mètres de profondeur, dont 109,5 mètres de roche titrant 0,51 % de cuivre et 0,54 g/t d'or, à partir de trois mètres de profondeur.

Le trou SD-24-191 est un trou vertical creusé dans la fosse Springer, à environ 100 mètres au nord-ouest du trou SD-24-183. Ce sondage a recoupé 304,0 mètres titrant 0,24 % de cuivre et 0,27 g/t d'or, à partir de six mètres de profondeur, dont 34,0 mètres titrant 0,35 % de cuivre et 0,47 g/t d'or, à partir de six mètres de profondeur. Le trou SD-24-192 est un trou vertical creusé à environ 70 mètres au sud-est du trou SD-24-183.

Il a recoupé 244,5 mètres titrant 0,26 % de cuivre et 0,37 g/t d'or à partir de 4,5 mètres de profondeur, dont 96,80 mètres de roche titrant 0,39 % de cuivre et 0,31 g/t d'or à partir de 4,5 mètres de profondeur et 79,45 mètres titrant 0,26 % de cuivre et 0,60 g/t d'or à partir de 162,5 mètres de profondeur. Le trou SD-24-197 est un trou angulaire orienté à 040°/65°, creusé dans la partie nord de la fosse Springer. Ce sondage visait une zone non forée le long de la limite nord-est du gisement, dans une zone présentant un fort potentiel pour atteindre une minéralisation à plus haute teneur.

Le sondage a recoupé 117,5 mètres à une teneur de 0,32 % de cuivre et de 0,62 g/t d'or, à partir de 82,5 mètres de profondeur.