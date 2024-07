Imperial Metals Corporation est une société canadienne d'exploration, de développement minier et d'exploitation. La société possède notamment la mine Mount Polley (100 %), la mine Huckleberry (100 %) et la mine Red Chris (30 %). La société détient également un portefeuille d'environ 23 nouvelles propriétés d'exploration en Colombie-Britannique. La mine de cuivre et d'or Mount Polley, située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, est détenue à 100 % par Mount Polley Mining Corporation, une filiale à 100 % de la société. La propriété couvre environ 24 096 hectares (ha) et se compose de sept baux miniers et de 52 titres miniers. La mine de cuivre Huckleberry, située dans le centre-ouest de la Colombie-Britannique, est détenue à 100 % par Huckleberry Mines Ltd, une filiale à 100 % de la société. La propriété couvre environ 25 767 ha et se compose de deux baux miniers et de 49 titres miniers. Red Chris Development Company Ltd, une filiale de la société, détient un intérêt bénéficiaire de 30 % dans la mine de cuivre et d'or Red Chris, située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.