Imperial Metals Corporation est une société canadienne d'exploration, de développement minier et d'exploitation. La société possède la mine Mount Polley (100 %), la mine de cuivre Huckleberry (100 %) et la mine Red Chris (30 %). Son principal produit est le concentré de cuivre, qui contient du cuivre, de l'or et de l'argent. Elle détient également un portefeuille de 23 nouvelles propriétés d'exploration en Colombie-Britannique. La mine Red Chris est située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, à 80 kilomètres au sud de Dease Lake. La propriété se compose d'environ 77 concessions minières couvrant approximativement 23 142 hectares (ha). Mount Polley est une mine de cuivre et d'or à ciel ouvert située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, à 56 km au nord-est de Williams Lake, et couvre environ 20 113 ha comprenant sept baux miniers et 46 minéraux. Sa mine de cuivre Huckleberry est située à 88 km de Houston, en Colombie-Britannique, et couvre une superficie de 23 241 ha, composée de deux baux miniers couvrant 2 422 hectares et de 44 titres miniers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie