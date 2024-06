La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée est une société pétrolière intégrée basée au Canada. La société est engagée dans toutes les phases de l'industrie pétrolière au Canada, y compris la prospection, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Elle est également un producteur de pétrole brut, un raffineur de pétrole et un négociant de produits pétroliers. Elle produit également des produits pétrochimiques. Les activités de la société s'articulent autour de trois grands secteurs : Amont, Aval et Chimie. Les activités de la société comprennent les raffineries de Cold Lake, Kearl, Nanticoke, Sarnia et Strathcona. Les produits et services de la société comprennent l'asphalte, les produits chimiques, les stations Esso et Mobil, les systèmes de verrouillage commercial Esso, les lubrifiants, la marine, les fiches de données de sécurité et les carburants en gros. La raffinerie de Sarnia est une installation intégrée de fabrication de carburants et de produits chimiques et de recherche pétrolière au Canada. La raffinerie peut traiter environ 120 000 barils de pétrole brut par jour. Ce pétrole brut est transformé en une gamme de produits pour le chauffage et le transport.