Exclusif - Le producteur de pétrole canadien Serafina Energy, soutenu par un fonds d'investissement privé, envisage une vente - sources

La société pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars canadiens (782 millions de dollars) si une vente a lieu aux prix actuels des matières premières, a déclaré l'une des sources. Serafina, dont les actifs se trouvent dans la province de la Saskatchewan, a produit 24 400 barils de pétrole par jour en 2021, selon le gouvernement de la Saskatchewan.

Les propriétaires d'actions privées de Serafina, Pine Brook Partners et Camcor Partners, cherchent à se retirer de leur investissement réalisé en 2014, et ont contacté des acheteurs potentiels pour évaluer l'intérêt, ont dit les sources.

Les sociétés de rachat n'ont pas pris de décision finale sur la vente et elles pourraient encore conserver l'entreprise, ont-elles ajouté. Les sociétés de capital-investissement se retirent généralement des investissements dans un délai de trois à cinq ans.

Les sources ont requis l'anonymat car les discussions sont privées. Serafina, Pine Brook et Camcor n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les prix du brut de référence nord-américain ont atteint des sommets de près de 14 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a encouragé les bailleurs de fonds privés des entreprises du secteur de l'énergie à se retirer de leurs investissements après des années de faiblesse des prix des matières premières qui les ont forcés à conserver leurs investissements liés au pétrole plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité.

Les prix du pétrole nord-américain restent élevés, mais ont baissé de 27 % depuis le 7 mars, alors que la Russie et l'Ukraine ont tenu des pourparlers de cessez-le-feu. Certains banquiers ont déclaré que cette volatilité extrême rendait difficile pour les acheteurs et les vendeurs de conclure des transactions dans le secteur pétrolier.

Les sources ont déclaré que Waterous Energy Fund, une société canadienne de capital-investissement à vocation d'acquisition, évaluait une offre pour Serafina.

Adam Waterous, le PDG de Waterous, a déclaré qu'il pense que Serafina pourrait être vendue, mais n'a pas voulu dire si Waterous négociait pour acheter la société.

"Si quelque chose se passe avec cette cible, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, ma prédiction est qu'il faudra attendre des mois, pas des semaines", a déclaré Waterous à Reuters, refusant de dire pourquoi il pense qu'une transaction peut prendre du temps.

Lundi, Strathcona Resources, détenue par Waterous, a déclaré qu'elle avait acquis le producteur privé de pétrole Caltex Resources ainsi que l'installation pétrolière Tucker en Alberta. Certaines des installations de Strathcona se trouvent dans la même région de l'ouest de la Saskatchewan que celles de Serafina.

Serafina utilise la vapeur pour extraire le pétrole brut dans ses installations près de North Battleford, en Saskatchewan. Les données financières de l'entreprise ne sont pas disponibles publiquement.

Serafina serait l'une des plus grandes sociétés pétrolières canadiennes privées à être mise en vente. Les opérateurs privés Karve Energy, Mancal Energy et Allied Energy sont parmi ceux qui cherchent des acheteurs pour leurs actifs, et les plus gros producteurs Repsol et Imperial Oil explorent également la vente d'actifs.

(1 $ = 1,2803 dollars canadiens)