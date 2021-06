Imperial Oil : OTT Pay lance un programme de paiement national aux stations Esso et Mobil partout au Canada

OTT Pay, la principale société de paiement canadienne qui aide les détaillants à répondre aux besoins du marché chinois toujours grandissant, s'est associée avec L'Impériale pour offrir un programme de paiement national permettant aux clients d'utiliser WeChat Pay et UnionPay aux stations Esso et Mobil partout au Canada.

D'abord lancé sous forme de projet pilote dans certains marchés canadiens de la Colombie-Britannique et de l'Ontario en 2020, le programme est maintenant offert partout au pays à la suite des commentaires positifs des utilisateurs. Les clients qui règlent leurs achats de carburant, d'articles du dépanneur ou de forfaits de lavage n'ont qu'à balayer le code QR à l'intérieur de la station, puis à entrer la valeur de la transaction pour payer au moyen de l'application de portefeuille numérique WeChat Pay ou UnionPay sur leur téléphone intelligent.

« Nous sommes heureux de faire équipe avec L'Impériale afin d'aider les consommateurs chinois à utiliser ces portefeuilles de paiement mobile chinois pour effectuer leurs paiements, a indiqué Alex Liu, chef de la direction d'OTT Pay Inc. Nous sommes convaincus qu'Esso et Mobil trouveront avantageux d'offrir à leurs clients le mode de paiement WeChat Pay et UnionPay. »

Le programme permet aux clients d'utiliser le mode de paiement mobile chinois de leur choix, WeChat Pay et UnionPay comptant plus d'un milliard d'utilisateurs actifs à l'échelle mondiale. Les modes de paiement chinois sont populaires auprès des résidents canadiens, des étudiants et des touristes chinois qui peuvent utiliser leur mode de paiement préféré dans le cadre d'un portefeuille numérique plutôt que d'avoir recours à d'autres méthodes de conversion de devises.

« Nous savons que nos clients apprécient la commodité, la rapidité et la sécurité de ces modes de paiement, a déclaré Mark Annett, directeur du marketing au Canada pour L'Impériale. OTT Pay offre à nos clients une autre façon de payer, ce qui leur donne une raison de plus de faire le plein aux stations Esso et Mobil. »

Pour en savoir plus sur ce programme et les stations participantes, visitez campaign.ottpay.com/instantpay-fr

Relations avec les médias, OTT Pay

416 499-2258, poste 6318

Relations avec les médias, L'Impériale

587 476-7010

À propos d'OTT Pay

OTT Pay est une société canadienne faisant partie d'OTT Group of Companies, qui exerce de nombreuses activités dans le secteur des services financiers depuis 2006. Les membres d'OTT Group of Companies sont régis par plusieurs organismes de réglementation, dont l'OCRCVM, le FCPE et le CANAFE. OTT Pay fournit des solutions de paiement sécurisées, rapides et faciles qui permettent d'effectuer des transactions transparentes, en magasin et en ligne. En tant que société de paiement accréditée PCI DSS, nous sommes le chef de file canadien en matière de solutions permettant aux entreprises d'accepter des modes de paiement numériques utilisant des codes QR, comme WeChat Pay, Alipay et China UnionPay.

À propos de L'Impériale

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.