L'Impériale annonce les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante

La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd’hui les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante (l’« offre ») aux termes de laquelle L’Impériale a offert de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 2,5 milliards de dollars de ses actions ordinaires (les « actions »). L’offre a été réalisée au moyen d’une procédure d’adjudication à la hollandaise modifiée, dont le prix de dépôt se situait entre 62,00 $ et 78,00 $ par action, qui a permis notamment aux actionnaires de participer au moyen d’un dépôt proportionnel. L’offre a expiré à 17 h (heure de Calgary) le 10 juin 2022. Tous les montants sont présentés en dollars canadiens.

Conformément aux modalités et conditions de l’offre et compte tenu du calcul provisoire réalisé par Services aux investisseurs Computershare inc., en qualité de dépositaire dans le cadre de l’offre (le « dépositaire »), L’Impériale prévoit procéder à la prise de livraison et au règlement de 32 467 532 actions au prix de 77,00 $ chacune aux termes de l’offre (le « prix de rachat »), ce qui représente un prix de rachat total d’environ 2,5 milliards de dollars et 4,9 % du nombre total des actions de L’Impériale émises et en circulation à la fermeture des bureaux le 2 mai 2022. Immédiatement après la réalisation de l’offre, L’Impériale prévoit que 636 676 182 actions seront émises et en circulation.

10 260 031 actions ont été valablement déposées, sans que leur dépôt soit révoqué, par voie de dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de rachat. Comme l’offre a été sursouscrite, les actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et ceux ayant fait ou étant réputés avoir fait des dépôts au prix de rachat verront le nombre de leurs actions qui seront rachetées réduit proportionnellement en fonction des résultats définitifs de l’offre (sauf les actionnaires qui ont déposé des lots irréguliers, lesquels ne sont pas admissibles à une réduction proportionnelle). L’Impériale prévoit actuellement que les actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et les actionnaires ayant fait ou étant réputés avoir fait des dépôts au prix de rachat se feront racheter d’elle environ 96 % des actions qu’ils ont déposées. Les actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix supérieur au prix de rachat ne doivent pas s’attendre à ce que leurs actions soient rachetées par L’Impériale. Il y a eu prise de livraison et rachat de 22 599 766 actions qui ont fait l’objet de dépôts proportionnels.

Exxon Mobil Corporation, l’actionnaire majoritaire de L’Impériale, a fait un dépôt proportionnel dans le cadre de l’offre et maintiendra sa participation proportionnelle à environ 69,6 % après la réalisation de l’offre.

Le nombre d’actions qui seront rachetées, le facteur de réduction proportionnelle et le prix de rachat indiqués ci-dessus sont provisoires, sont donnés sous réserve de leur vérification par le dépositaire et supposent que toutes les actions déposées au moyen d’un avis de livraison garantie seront remises au cours de la période de règlement de deux jours de bourse. À la prise de livraison et au paiement des actions rachetées, L’Impériale publiera un communiqué de presse indiquant les résultats définitifs, y compris le facteur de réduction proportionnelle définitif, le prix de rachat définitif, le capital versé estimé par action et le « montant indiqué » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Immédiatement après la publication du communiqué, les actions acceptées aux fins de rachat seront réglées conformément aux modalités de l’offre et à la législation applicable, et le dépositaire retournera toutes les autres actions déposées et non rachetées.

Les détails complets de l’offre se trouvent dans l’offre de rachat et la note d’information relative à une offre publique de rachat datées du 6 mai 2022, dans leur version modifiée le 31 mai 2022, ainsi que dans la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie s’y rapportant. Ces documents ont été déposés et peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Le présent communiqué n’est publié qu’à titre informatif et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente d’actions.

L’Impériale est l’une des plus importantes sociétés pétrolières intégrées au Canada. Elle est active à toutes les étapes de l’industrie pétrolière au Canada, y compris l’exploration, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au Canada, elle est un important producteur de pétrole brut, le plus important raffineur de pétrole et l’un des principaux négociants de produits pétroliers. Elle est également un important producteur de produits pétrochimiques. La société exerce ses activités dans trois secteurs principaux : secteur amont, secteur aval et produits chimiques.

Mise en garde : Les déclarations liées à des événements ou à des conditions futurs que contient le présent communiqué, y compris les projections, les attentes et les estimations, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « croire », « anticiper », « avoir l’intention de », « proposer », « planifier », « s’attendre à », « futur », « continuer », « être susceptible de », « pouvoir » ou « devoir », notamment au futur ou au conditionnel, ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent les renvois au nombre d’actions, au prix de rachat et au montant total que L’Impériale prévoit verser à la prise de livraison et au règlement des actions déposées en réponse l’offre; au nombre d’actions émises et en circulation après la réalisation de l’offre; la réduction proportionnelle prévue en cas de sursouscription; les attentes pour les actionnaires qui ont fait des dépôts aux enchères à un prix supérieur au prix de rachat; le nombre d’actions qui feront l’objet d’une prise de livraison et seront payées aux termes de dépôts proportionnels, les participations prévues d’ExxonMobil après la réalisation de l’offre; les communications ultérieures concernant la réalisation de l’offre; le paiement des actions conformément à l’offre; et la remise des actions non rachetées.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la Compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment où les déclarations sont faites. Les résultats réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant la remise des actions déposées au moyen d’un avis de livraison garantie, l’hypothèse selon laquelle les conditions de la réalisation de l’offre seront satisfaites ou levées, pourraient différer sensiblement en fonction d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent ceux dont il est question dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du rapport de gestion de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée figurant dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports intermédiaires ultérieurs sur formulaire 10 Q.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les déclarations prospectives, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des déclarations prospectives contenues aux présentes, sauf si la loi applicable l’exige.

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

