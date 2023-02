L'Impériale du Canada est sommée de réparer les fuites des bassins de décantation des sables bitumineux.

La REA a émis lundi un ordre de protection de l'environnement à l'intention de l'Impériale, donnant à la société de Calgary jusqu'à la fin de cette semaine pour soumettre un plan visant à intercepter et à contenir les infiltrations avant la fonte des neiges au printemps, et jusqu'à la fin de février pour trouver une solution au problème.

L'ordonnance renforce l'application de la réglementation par l'ARE, qui avait déjà émis deux avis de non-conformité à l'encontre de l'Impériale et procédé à des inspections du site.

Kearl est une mine de bitume d'une capacité de 240 000 barils par jour située dans le nord de l'Alberta, et les eaux usées, ou résidus, issues de ses processus industriels contiennent du fer et de l'arsenic dissous.

L'AER a déclaré que le suintement, signalé pour la première fois en mai 2022 après que l'Impériale ait repéré des mares d'eau de surface décolorée, concerne des eaux usées industrielles qui s'échappent de la zone de résidus externes en quatre endroits situés à l'intérieur et à l'extérieur des limites du site de Kearl.

L'Impériale, qui est détenue majoritairement par Exxon Mobil Corp, a déclaré qu'elle s'était efforcée de déterminer la cause de ces fuites et que le problème était lié à des lacunes dans le système d'interception des fuites.

"Nous regrettons cet incident et nous faisons tout notre possible pour en tirer des leçons et appliquer des mesures préventives", a déclaré Lisa Schmidt, porte-parole de l'Impériale, dans un courriel, ajoutant que la compagnie travaille avec l'organisme de réglementation depuis que la fuite a été identifiée et qu'aucun impact n'a été signalé sur les poissons ou la faune de la région.

Toutefois, samedi, l'Impériale a également signalé une fuite distincte de plus de 5 000 mètres cubes d'eau de résidus provenant de l'un de ses bassins de retenue.

M. Schmidt a déclaré que la cause de cette fuite est toujours en cours de détermination et que l'Impériale a informé les collectivités locales.

"Certaines des actions que nous prévoyons de mettre en œuvre sont des mesures de surveillance et de contrôle supplémentaires, notamment des dispositifs de captage de l'eau, et des puits de surveillance et de pompage supplémentaires", a-t-elle déclaré.