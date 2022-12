L'Impériale présente ses prévisions pour 2023

L’Impériale (TSE : IMO, NYSE American: IMO) a communiqué aujourd’hui une mise à jour de ses prévisions pour 2023. La stratégie d’entreprise de la société reste axée sur l’optimisation du rendement de ses actifs existants et sur certaines initiatives de croissance, tout en donnant la priorité au rendement pour les actionnaires et en mettant en œuvre des initiatives clés en matière de durabilité.

Les dépenses en immobilisations devraient s’élever à 1,7 milliard de dollars et comprennent l’intensification prévue du projet de carburant diesel renouvelable Strathcona, l’application de technologies de solvants à Cold Lake et l’investissement continu dans le projet de résidus en fosse de l’installation de sables bitumineux de Kearl. L’Impériale a inclus environ 200 millions de dollars d’immobilisations supplémentaires dans ses plans pour 2023, principalement en raison de l’accélération du démarrage de la première phase de Cold Lake à Grand Rapids d’environ un an, soit à la fin de 2023, ainsi que de l’ajout d’une capacité de transport ferroviaire supplémentaire et rentable au projet de carburant diesel renouvelable Strathcona, afin d’accroître l’accès au marché à valeur élevée. Une décision d’investissement finale pour le projet de carburant diesel renouvelable est attendue dans les prochains mois et sera basée sur plusieurs facteurs, notamment le soutien et les approbations du gouvernement, les conditions du marché et la compétitivité économique.

Dans le secteur Amont, la production devrait se situer entre 410 000 et 430 000 barils d’équivalent pétrole brut par jour, ce qui reflète la vente des intérêts de la société dans XTO Energy Canada. Les perspectives de production s’appuient sur l’excellent rendement opérationnel prévu des principaux actifs de sables pétrolifères de la compagnie et à la croissance continue de la production à Kearl. Kearl reste sur la bonne voie pour augmenter la production à 280 000 barils bruts par jour d’ici 2024 grâce à des améliorations de la fiabilité et de la maintenance, au désengorgement et aux initiatives numériques. À Cold Lake, la société se concentre sur la progression des projets à forte rentabilité des capitaux, notamment Grand Rapids et le réaménagement de Leming, afin de maintenir et d’accroître la production tout en réduisant l’intensité des gaz à effet de serre grâce au déploiement accéléré de nouvelles technologies de récupération qui réduisent les émissions.

Dans le secteur Aval, le débit devrait se situer entre 395 000 et 405 000 barils par jour, avec une capacité de raffinage se situant entre 92 % et 94 %, ce qui reflète une augmentation des activités de maintenance prévues dans les raffineries de Strathcona et de Sarnia de la société en 2023. Les investissements stratégiques dans une logistique efficace, la fiabilité et les offres de produits à faible intensité de carbone permettent à l’entreprise de rester bien positionnée pour continuer à maximiser la production afin de fournir un approvisionnement stable en carburants répondant à la demande canadienne.

« L’Impériale recherche activement de nouvelles occasions attrayantes pour réduire ses émissions, augmenter sa production et accroître sa rentabilité », a déclaré Brad Corson, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Notre priorité reste de maximiser la valeur pour nos actionnaires et les actifs de haute qualité et entièrement intégrés de la société nous placent en bonne position pour continuer à respecter nos engagements tout au long de 2023. »

Des prévisions détaillées à moyen terme seront présentées lors de la journée des investisseurs de L’Impériale prévue le 19 avril 2023 à Toronto.

Prévisions pour l’ensemble de l’année 2023 En dollars canadiens, sauf indication contraire Total des dépenses en immobilisations et frais d’exploration en M $ 1 700 Production en amont en bep/jour 410 000 - 430 000 Kearl (brut) en barils/jour 265 000 - 275 000 Cold Lake en barils/jour 135 000 - 140 000 Syncrude en barils/jour 75 000 - 80 000 Débit en kb/j des raffineries 395 000 - 405 000 Utilisation de la capacité de raffinage (en %) 92 % - 94 % La production est la part de L’Impériale avant redevances, à l’exception de Kearl, dont la base brute est de 100 %.

Activités de maintenance prévues en 2023 Répercussions sur les coûts d’exploitation, la production et le débit de brut pour l’ensemble de l’année Secteur Amont T2 : Kearl, 8 kb/j, coûts d’exploitation de 75 M$ (part de L’Impériale) T3 : Cold Lake, 2 kb/j, coûts d’exploitation de 20 M$ T2/T3 : Unité de cokéfaction de Syncrude, 5 kb/j, coûts d’exploitation de 70 M$ T3/T4 : Unité d’hydrotraitement de Syncrude, 3 kb/j, coûts d’exploitation de 25 M$ Secteur Aval et Produits chimiques T2 : Raffinerie de Strathcona, 6 kb/j, coûts d’exploitation de 120 M$ T3/T4 : Raffinerie et usine de produits chimiques de Sarnia, 9 kb/j, coûts d’exploitation de 165 M$ La production est la part de L’Impériale avant redevances

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de tournures utilisant certains mots, notamment : croit, anticipe, entend, propose, planifie, but, recherche, projette, présage, cible, évalue, prévoit, stratégie, perspective, compte, futur, continue, probable, peut, doit, aspire et autres références semblables à des périodes futures. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport comprennent, mais sans s’y limiter, des références à la stratégie d’entreprise de L’Impériale qui demeure axée sur l’optimisation des actifs existants, le rendement pour les actionnaires et les principales initiatives de durabilité; les dépenses en immobilisations et les frais d’exploration prévus de 1,7 milliard de dollars pour 2023; le démarrage prévu de la phase 1 de Cold Lake à Grand Rapids; une décision d’investissement finale pour le projet de carburant diesel renouvelable Strathcona; les prévisions de production totale du secteur Amont et dans les actifs pour 2023, Kearl restant en bonne voie pour fournir 280 000 barils bruts par jour d’ici 2024; l’accent mis par Cold Lake sur les projets visant à soutenir et à accroître la production et à réduire l’intensité des gaz à effet de serre; les prévisions de débit et de capacité de raffinage dans le secteur Aval, et le fait d’être bien positionné pour maximiser la production afin de fournir un approvisionnement stable en carburants; et le coût et les répercussions des activités de maintenance prévues en 2023.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions actuelles de la société, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d’exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses concernant la croissance de la demande et les sources d’énergie, l’approvisionnement et la répartition des sources; le prix des marchandises, les taux de change et les conditions générales du marché; les taux, la croissance et la composition de la production de divers actifs; les plans de projet, l’échéancier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités et l’aptitude de la compagnie à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs, y compris le projet de résidus en fosse de l’installation de sables bitumineux de Kearl, les projets de technologies des solvants de Cold Lake à Grand Rapids, et le projet de carburant diesel renouvelable de Strathcona, et tout changement dans la portée, les modalités et les coûts de ces projets; les facteurs influençant une décision finale d’investissement pour le projet de carburant diesel renouvelable Strathcona; les répercussions du désengorgement de la production à Kearl et des initiatives numériques; l’adoption et l’impact de nouvelles installations ou technologies, telles que le déploiement de nouvelles technologies de solvants à Cold Lake, y compris sur les principales initiatives de durabilité; la réception des approbations réglementaires; les activités et les coûts de l’entretien et de la maintenance; la génération de liquidités, les sources de financement et la structure du capital; les dépenses reliées aux immobilisations et à l’environnement; la capacité de raffinage; la progression de la COVID-19; et les lois et les politiques applicables, pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs.

Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales ou locales de l’offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques ainsi que les incidences sur les prix, les écarts et les marges, y compris les mesures prises par les gouvernements étrangers en ce qui concerne les niveaux d’approvisionnement et les prix, l’incidence de la COVID-19 sur la demande; la gestion et les calendriers des projets et l’achèvement de ces projets dans les délais prévus; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; les risques et dangers opérationnels; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, ainsi que la capacité de porter les nouvelles technologies à une échelle commerciale à coût concurrentiel; la réglementation environnementale, notamment en matière de changement climatique et de gaz à effet de serre, et les modifications apportées à cette réglementation; l’absence de soutien par les gouvernements et les responsables des politiques pour l’adoption de nouvelles technologies de réduction des émissions; les risques environnementaux inhérents aux activités d’exploration et de production pétrolières et gazières; l’obtention, en temps opportun, de l’approbation des organismes tiers et de réglementation; le transport pour l’accès aux marchés; les événements politiques ou réglementaires, y compris les changements de loi ou de politique gouvernementale, tels que les lois fiscales et les mesures prises en réponse à la COVID-19; l’efficacité de la gestion et la préparation pour une intervention en cas de sinistre, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les incidents liés à la cybersécurité, y compris la hausse du télétravail; la disponibilité et l’allocation des capitaux; les taux de change; la conjoncture économique générale ainsi que d’autres facteurs abordés dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée du plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et des rapports provisoires ultérieurs.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à la Pétrolière Impériale Ltée. Les résultats réels de L’Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Dans ce communiqué, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le formulaire 10-K le plus récent de L’Impériale.

Le terme « projet » tel qu’il est utilisé dans ce rapport peut renvoyer à toute une gamme d’activités différentes et n’a pas nécessairement le même sens que celui qu’on lui donne dans les rapports sur la transparence des paiements au gouvernement.

Dépenses en immobilisations et frais d’exploration

Les dépenses en immobilisations et frais d’exploration (ou dépenses en immobilisations) correspondent au total combiné des ajouts, au coût, aux immobilisations corporelles, des ajouts aux contrats de location-financement, des investissements et les acquisitions supplémentaires; des frais d’exploration avant impôts dans l’état consolidé des résultats; ainsi que la part de la compagnie des coûts similaires dans des entreprises dont elle est actionnaire. Les dépenses en immobilisations et les frais d’exploration excluent l’achat de crédits de carbone.

Coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR et représentent les coûts encourus pendant la période pour produire, fabriquer et préparer les produits de la compagnie pour la vente, y compris les coûts de consommation d’énergie, de personnel et d’entretien. Ces coûts excluent les coûts des matériaux bruts, les taxes et les coûts de financement, et correspondent aux dépenses avant impôts. Le total des dépenses figurant dans l’état consolidé des résultats de la compagnie constitue la mesure financière la plus directement comparable que l’on peut trouver dans les états financiers. Bien que la compagnie soit responsable de tous les éléments de revenus et de dépenses du bénéfice net, les coûts d’exploitation représentent les dépenses qui tombent le plus directement sous le contrôle de la compagnie. Par conséquent, l’information relative à ces coûts est utile dans l’évaluation du rendement de la compagnie. Le rapprochement des coûts d’exploitation annuels historiques est incorporé à titre de référence et se trouve dans la rubrique « Terminologie » du rapport annuel le plus récent de la compagnie sur le formulaire 10-K, disponible sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site web de la compagnie à l’adresse www.imperialoil.ca.

Après plus d’un siècle d’existence, L’Impériale demeure un acteur majeur dans la promotion de la technologie et de l’innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

