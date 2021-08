L'Impériale : produira du diesel renouvelable à la raffinerie de Strathcona

L’Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) va de l’avant avec son projet de construction d’un complexe de diesel renouvelable de classe mondiale à sa raffinerie de Strathcona, près d’Edmonton, en Alberta. Ce nouveau complexe devrait produire plus d’un milliard de litres par an de diesel renouvelable à partir de charges d’alimentation obtenues de sources et de cultures locales. Le projet devrait permettre de réduire les émissions d’environ 3 millions de tonnes par an dans le secteur canadien des transports.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210825005108/fr/

Strathcona Refinery near Edmonton, AB (Photo: Business Wire)

« L’Impériale est ravie d’annoncer son projet de construire la plus grande usine de fabrication de diesel renouvelable au Canada », a déclaré Brad Corson, président du Conseil, président et chef de la direction de L’Impériale. « Cette installation de classe mondiale sera un projet d’envergure et d’avant-garde, générateur de valeur, qui réunit nos technologies exclusives et notre grande capacité de raffinage au profit de l’environnement, de l’économie et de la création d’emplois locaux. L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus l’engagement et le soutien de L’Impériale à l’égard de la transition du Canada vers des carburants à plus faibles émissions, et de l’objectif du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. »

La production de diesel renouvelable fera appel à de l’hydrogène bleu (hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone) afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à la production d’hydrogène classique. Environ 500 000 tonnes de CO 2 devraient être capturées chaque année. L’hydrogène bleu et les charges d’alimentation d’origine biologique seront combinés avec un catalyseur exclusif pour produire un carburant diesel à faible teneur en carbone.

L’Impériale explore actuellement les perspectives de partenariat avec le gouvernement et l’industrie, y compris le gouvernement de l’Alberta, ainsi qu’avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui a accepté de soutenir ce projet par une entente en vertu de la partie 3 de sa législation sur les carburants à faible teneur en carbone.

La décision finale d’investissement s’appuiera sur plusieurs facteurs, notamment le soutien et les approbations du gouvernement, les conditions du marché et la compétitivité économique. Le projet devrait créer environ 600 emplois directs dans le secteur de la construction, ainsi que des centaines d’autres grâce aux investissements de nos partenaires commerciaux. La production de diesel renouvelable devrait commencer en 2024.

Des études indépendantes ont montré que le diesel renouvelable provenant de diverses charges d’alimentation non pétrolières peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’environ 40 à 80 % par rapport au diesel à base de pétrole. On estime que la réduction de 3 millions de tonnes de gaz à effet de serre équivaut au retrait de plus de 650 000 véhicules particuliers de la circulation pendant un an.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur l’engagement de L’Impériale visant à réduire ses émissions. En juin, L’Impériale a annoncé sa participation en tant que membre fondateur de L’initiative pour des sables bitumineux carboneutres. L’objectif de cette alliance inédite en collaboration avec l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière et les gouvernements fédéral et de l’Alberta est de réduire à zéro la production nette de gaz à effet de serre provenant de l’exploitation des sables pétrolifères des entreprises d’ici 2050 et d’aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques, conformément à son engagement pris dans le cadre de l’Accord de Paris d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La compagnie s’engage à atteindre cet objectif par le biais de projets qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires.

L’investissement à la raffinerie de Strathcona en souligne l’importance stratégique pour les activités de L’Impériale. Strathcona est la plus grande raffinerie de l’Ouest canadien et fournit des produits de grande valeur qui permettent à nos collectivités et à l’économie de prospérer.

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les projets de la compagnie de construire une installation de diesel renouvelable à Strathcona; les références à la production de diesel renouvelable à Strathcona, y compris les estimations et les prévisions en matière de production, et les sources de charges d’alimentation prévues; la disponibilité de la technologie de captage et de stockage du carbone et leur utilisation par la compagnie; l’impact des projets de la compagnie sur les normes fédérales et provinciales relatives aux carburants à faible teneur en carbone et sur les objectifs en matière d’émissions; les prévisions de la compagnie concernant les réductions prévues des émissions de CO 2 par rapport aux carburants traditionnels; les facteurs qui influencent la décision finale d’investissement de la compagnie; les attentes de la compagnie concernant la création d’emplois à la suite du projet; la date de début prévue de la production de diesel renouvelable à l’installation; l’engagement de la compagnie à investir dans des projets qui soutiennent la durabilité et contribuent à réduire les émissions; et la position de Strathcona parmi les autres complexes de diesel renouvelable.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d’exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur l’utilisation de la raffinerie, sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre; sur la croissance de la demande et les sources d’énergie, l’approvisionnement et la répartition de la demande; sur les conditions générales du marché; sur le prix des marchandises; sur la capacité qu’a la compagnie de mettre efficacement en œuvre ses projets et d’exploiter la raffinerie et l’unité de cogénération; sur la progression de la COVID-19 et son incidence sur la capacité de L’Impériale d’exploiter ses actifs, incluant la fermeture potentielle de ses installations à cause de la COVID-19; sur la capacité qu’a la compagnie de mettre efficacement en œuvre ses plans de continuité; sur l’adoption et l’incidence de nouvelles installations ou technologies, notamment à l’égard de l’intensité des gaz à effet de serre; sur la disponibilité des charges d’alimentation obtenues et cultivées localement; sur les lois qui sont applicables et les politiques et mesures gouvernementales, notamment en matière de changement climatique et de restrictions en réponse à la COVID-19; et sur les dépenses environnementales et en capital peuvent être sensiblement différents selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l’offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers ainsi que leurs effets sur les prix, l’écart et la marge; la réglementation relative à l’environnement, notamment en ce qui a trait aux changements climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre et tout changement à celle-ci; les conditions générales de l’économie; les événements politiques ou l’évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale, y compris les mesures prises en réponse à la COVID-19; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; l’efficacité de la direction et la préparation aux interventions en cas de sinistre, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les développements technologiques inattendus; les dangers et les risques opérationnels; les incidents de cybersécurité; et d’autres facteurs analysés sous l’élément 1A « Facteurs de risques » et l’élément 7 « Rapport de gestion » du rapport annuel le plus récent de L’Impériale sur le formulaire 10-K et des rapports périodiques subséquents sur le formulaire 10-Q.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre compagnie s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210825005108/fr/