La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée est une société pétrolière intégrée établie au Canada qui participe à toutes les phases de l'industrie pétrolière au Canada, y compris l'exploration, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Les secteurs de la compagnie sont l'amont, l'aval et la chimie. Les activités en amont comprennent l'exploration et la production de pétrole brut, de gaz naturel, de pétrole synthétique et de bitume. Les activités en aval comprennent le transport et le raffinage du pétrole brut, le mélange de produits raffinés ainsi que la distribution et la commercialisation de ces produits. Les activités chimiques consistent en la fabrication et la commercialisation de divers produits pétrochimiques. Les activités de la société comprennent les raffineries de Cold Lake, Kearl, Nanticoke, Sarnia et Strathcona. Les produits et services de la société comprennent l'asphalte, les produits chimiques, les stations Esso et Mobil, les cartes commerciales Esso, les lubrifiants, la marine, les fiches de données de sécurité et les carburants en gros.