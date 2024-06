La Pathways Alliance, qui regroupe les plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada, a supprimé de son site web et de ses pages sur les médias sociaux tout contenu relatif aux objectifs environnementaux, invoquant "l'incertitude considérable" que suscite le projet de loi du gouvernement fédéral contre l'écoblanchiment.

Le projet de loi C-59, qui n'a besoin que de la sanction royale pour devenir loi après que le Parlement canadien l'a approuvée mercredi, obligerait les entreprises à apporter la preuve de leurs affirmations environnementales.

Pathways propose un projet de capture et de stockage du carbone d'une valeur de 16,5 milliards de dollars canadiens (12,04 milliards de dollars) pour réduire les émissions de carbone provenant des sables bitumineux, mais a essuyé des critiques de la part des écologistes en raison de la lenteur des progrès réalisés et de la recherche d'un soutien financier plus important de la part du gouvernement.

Jeudi, le contenu du site web de Pathways a été remplacé par un message faisant état de ses préoccupations concernant le projet de loi omnibus C-59, qui mettra en œuvre les propositions budgétaires de mi-année du gouvernement libéral et modifiera la loi canadienne sur la concurrence.

"Les modifications imminentes de la loi sur la concurrence créeront une grande incertitude pour les entreprises canadiennes qui souhaitent communiquer publiquement sur le travail qu'elles effectuent pour améliorer leur performance environnementale", peut-on lire sur le site web.

Mercredi, le site web avait déclaré que "les sables bitumineux du Canada sont sur la bonne voie pour atteindre un niveau d'émissions nettes nulles", selon une copie archivée.

L'alliance, qui comprend les producteurs de sables bitumineux Suncor Energy, Imperial Oil et Cenovus, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le message publié sur le site web de Pathways indique également que des conseils spécifiques du Bureau de la concurrence du Canada pourraient aider à orienter son approche en matière de communication à l'avenir, et ajoute que le groupe "reste engagé dans le travail qu'il effectue".

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole et le secteur du pétrole et du gaz est l'industrie la plus polluante du pays, représentant plus d'un quart de toutes les émissions.

Le groupe de défense du climat Environmental Defence a déclaré que la décision de Pathways de retirer le contenu montre "qu'ils n'ont pas de preuves pour soutenir l'histoire qu'ils vendent".

L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) s'est déclarée extrêmement déçue par les amendements.

"Cette loi a pour effet de réduire au silence l'industrie de l'énergie et ceux qui la soutiennent dans le but d'éclaircir le débat et de promouvoir les voix de ceux qui s'opposent le plus à l'industrie de l'énergie du Canada", a déclaré Lisa Baiton, présidente de l'ACPP, dans un communiqué.

Le projet de loi C-59 a été amendé plus tôt cette année pour ajouter des règles contre l'écoblanchiment. Il a déjà été adopté par la Chambre des communes et doit encore l'être par la Chambre haute du Parlement, qui n'est pas élue. (1 $ = 1,3699 dollar canadien) (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique et d'Ismail Shakil à Ottawa ; Rédaction de Marguerita Choy)