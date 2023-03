Le vice-président, Secteur aval et Produits chimiques de l'Impériale, prend de nouvelles fonctions au sein d'Exxon Mobil Corporation

L’Impériale (TSE: IMO, NYSE American: IMO) a annoncé aujourd’hui que J. R. (Jon) Wetmore, actuellement vice-président, Secteur aval et Produits chimiques de l’Impériale, deviendra directeur, Planification de la chaîne de valeur et Développement commercial — Carburants Amériques chez Exxon Mobil Corporation, à compter du 1er mai 2023.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230316005126/fr/

Jon Wetmore Vice-Président, Secteur Aval (Photo: Business Wire)

« Au nom de l’Impériale, j’aimerais remercier Jon Wetmore pour le leadership dont il a fait preuve en tant que vice-président, Secteur aval, au cours des cinq dernières années », a déclaré Brad Corson, président du conseil, président et chef de la direction. « Au cours de son mandat, Jon a mené les activités du Secteur aval de l’Impériale à des performances record dans un certain nombre de domaines, notamment en maximisant les gains dans des conditions de marché très diverses. Il a également joué un rôle déterminant dans l’avancement du projet de diesel renouvelable dans notre raffinerie de Strathcona, à Edmonton (Alberta), un investissement stratégique qui aidera l’entreprise et nos clients à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

M. Wetmore est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’université Queen’s. Il a commencé sa carrière à l’Impériale en 1994 à Toronto (Ontario) et a occupé divers postes techniques et de gestion au Canada, ainsi que des missions d’expatriation aux États-Unis et en Europe. M. Wetmore a débuté son mandat de vice-président à l’Impériale le 1er janvier 2018.

Le remplaçant de M. Wetmore sera nommé à une date ultérieure.

Source : Imperial

Même après plus d’un siècle d’existence, l’Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l’innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre compagnie s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

Énoncés prospectifs : les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des événements futurs, notamment les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent l’impact de l’installation de diesel renouvelable à Strathcona sur les émissions de gaz à effet de serre, et sont fondés sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la production des énoncés. Les résultats financiers et d’exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur la croissance de la demande et les sources, l’offre et la composition de l’énergie; les prix des produits de base, les taux de change et les conditions générales du marché; les plans, le calendrier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités des projets, ainsi que la capacité de l’entreprise à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs, notamment son investissement dans le complexe de diesel renouvelable à Strathcona; l’adoption et l’impact de nouvelles installations ou technologies sur la réduction des émissions de GES, telles que le diesel renouvelable et la capture et le stockage du carbone, y compris en relation avec l’hydrogène pour le projet de diesel renouvelable, et toute modification de la portée, des conditions ou des coûts de ces projets; l’obtention du soutien nécessaire des décideurs politiques et d’autres parties prenantes pour diverses nouvelles technologies; la disponibilité et le coût des charges d’alimentation obtenues et cultivées localement et l’approvisionnement en diesel renouvelable de la Colombie-Britannique dans le cadre de sa législation sur les carburants à faible teneur en carbone; le montant et le calendrier des réductions d’émissions, notamment l’impact des carburants à faible teneur en carbone; les performances des prestataires de services tiers; l’obtention en temps voulu des approbations réglementaires et de celles des tiers; et les lois et politiques gouvernementales applicables, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les réductions d’émissions de GES et les carburants à faible teneur en carbone, pourraient être sensiblement différentes selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent des variations à l’échelle mondiale, régionale et locale de l’offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers et pétrochimiques, de matières premières et d’autres facteurs de marché, conditions économiques ou fluctuations saisonnières ainsi que leurs effets sur la demande, les prix, l’écart et la marge; les événements politiques ou réglementaires, notamment les changements de loi ou de politique gouvernementale; la réglementation relative à l’environnement, notamment en ce qui a trait aux changements climatiques et aux gaz à effet de serre et tout changement à celle-ci; les politiques gouvernementales soutenant les possibilités d’investissement dans la réduction des émissions en carbone; l’échec ou le retard de politiques de soutien et en lien avec le développement du marché des technologies énergétiques émergentes à faibles émissions; la compétitivité des énergies de rechange et des autres technologies de réduction d’émissions; la réception, en temps opportun, des approbations réglementaires et des tiers; la gestion et les calendriers des projets et leur achèvement en temps voulu; et d’autres facteurs abordés à la rubrique 1A, « Facteurs de risque », et à la rubrique 7, « Rapport de gestion », dans le dernier rapport annuel de l’entreprise sur le formulaire 10-K.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à L’Impériale. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230316005126/fr/