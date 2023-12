Impiana Hotels Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie, qui opère principalement dans le secteur de l'hôtellerie. Le secteur d'activité de la société comprend l'hôtellerie et la promotion immobilière. L'activité hôtelière est engagée dans la gestion et l'exploitation d'hôtels et de centres de villégiature, l'investissement immobilier et le développement hôtelier. Le développement immobilier est engagé dans des activités de développement immobilier. Les filiales de la société comprennent Impiana Ipoh Sdn. Bhd, Impiana Hotels & Resorts Management Sdn. Bhd et Impiana Cherating Sdn. Bhd. Impiana Ipoh Sdn. Bhd. est engagée dans la détention d'investissements, la gestion et l'exploitation d'hôtels et de centres de villégiature, l'investissement immobilier et le développement hôtelier. Impiana Hotels & Resorts Management Sdn. Bhd. fournit des services de gestion professionnelle aux hôtels, centres de villégiature et clubs de loisirs. Impiana Cherating Sdn. Bhd. est engagée dans le développement immobilier, l'exploitation de centres de villégiature, l'hôtellerie et les services connexes.