(Alliance News) - Impianti Spa a annoncé lundi avoir remporté un appel d'offres de 700 000 euros pour la fourniture de 8 000 kits multimédias à une importante administration publique.

La signature du contrat représente la volonté du client de renouveler ses systèmes technologiques par le biais de kits multimédias, composés de haut-parleurs, de casques et de webcams - des produits de la plus haute qualité et certifiés Microsoft Teams - dans le but d'améliorer les opérations et de faciliter les interactions numériques des employés, en rendant les processus plus productifs.

Simone Lo Russo, fondateur et PDG d'Impianti, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits d'avoir remporté cet appel d'offres, qui démontre une fois de plus que les produits et solutions fournis par Impianti constituent un outil technologique et innovant pour accompagner l'AP dans le processus national de numérisation, en garantissant toujours les normes de qualité les plus élevées.

L'action d'Impianti a clôturé lundi en hausse de 1,7 %, à 0,43 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.