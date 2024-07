Impinj, Inc. (Impinj) développe des solutions pour l'Internet des objets (IdO). La société aide les entreprises et les particuliers à analyser, optimiser et innover en connectant sans fil à Internet des milliards d'objets de la vie quotidienne, tels que des vêtements, des pièces automobiles, des bagages et des expéditions. La société utilise un type de technologie d'identification par radiofréquence (RFID) connu sous le nom de RAIN pour la connectivité sans fil entre les articles et le cloud. La plateforme Impinj utilise la technologie RAIN RFID pour fournir des données opportunes sur ces objets quotidiens aux applications commerciales et grand public, permettant ainsi un IoT illimité. Elle vend une série de produits qui permettent à la société et à son écosystème de partenaires de se connecter et de fournir des données sur les articles aux entreprises. Elle vend deux types de radios à circuit intégré en silicium. Les premiers sont des circuits intégrés d'extrémité qui stockent un numéro sérialisé pour identifier sans fil un article. Les seconds sont des circuits intégrés de lecture que ses partenaires utilisent dans des lecteurs finis pour découvrir, inventorier et engager sans fil les circuits intégrés d'extrémité.