Implanet : contrat de distribution avec Globus Medical

Implanet annonce aujourd'hui un contrat exclusif de distribution du système de correction de la scoliose Reflect de la société Globus Medical auprès des 15 centres universitaires français spécialisés en chirurgie pédiatrique du rachis.



Implanet indique que la solution Reflect permet de corriger les scolioses pédiatriques via un ensemble complet d'implants et d'instruments pour la correction de la déformation sans fusion.



Dans plus de 50% des cas, ce dispositif permet d'éviter le recours à une fusion vertébrale à la fin de l'adolescence.



Les premières chirurgies sont programmées dès juin 2021, précise Implanet.





