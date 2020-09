Implanet : participe au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR)

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui sa participation au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR) qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Dijon, au parc des expositions et des congrès, dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et à la protection des personnels et visiteurs.

La participation d’Implanet à ce congrès, espace n°21 (Hall 1 RDC), marquera la reprise officielle du lancement de JAZZ Cap®, suspendu au début du confinement. A cette occasion, Implanet présentera également aux chirurgiens les dernières évolutions de sa gamme globale de produits JAZZ®, dernière génération d’implants développée pour répondre aux pathologies rachidiennes.

Le renouvellement du marquage CE de l’ensemble de la gamme JAZZ® a récemment été validé jusqu’en mai 2024, offrant ainsi une excellente visibilité réglementaire à Implanet.

Lors de ce congrès, Implanet lancera une étude clinique des poses de JAZZ Cap® avec une centaine de patients sur différents centres, dans le but de publier à horizon 18 à 24 mois les premiers résultats cliniques de cette solution, et répondre aux exigences du nouveau règlement en vigueur.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : « Au cours des deux derniers mois, Implanet a pu observer un retour de l’activité chirurgicale au niveau de 2019. Aussi, nous soutenons la démarche de la SFCR dans ce contexte de reprise de l’activité post-confinement. Ce congrès sera l’occasion de capitaliser sur les succès récemment enregistrés par la Société, tel que le renouvellement du marquage CE sur l’ensemble de la gamme JAZZ®, illustrant la qualité clinique de nos produits. Nous relançons activement notre gamme JAZZ Cap®, et sommes enthousiastes d’accompagner ce redémarrage par le lancement d’une étude sur le suivi clinique des premières poses effectuées. Aux États-Unis, notre partenaire Seaspine attend l’enregistrement de cet implant adapté à ses gammes et qui devrait être effectif rapidement. Tous les éléments de notre stratégie sont en place. Grâce à son positionnement, ses investissements dans l’innovation et la validation clinique de la plateforme de produits orthopédiques uniques d’Implanet, la Société confirme son positionnement d’acteur leader dans le secteur des pathologies rachidiennes. »

Créée en 2004, la SFCR est une association médicale regroupant 450 membres de la communauté chirurgicale rachidienne, à la fois neurochirurgicale et orthopédique. L’édition 2020 du congrès annuel, co-sponsorisée par Implanet, conserve ses sessions habituelles, tables rondes et symposiums, et un programme scientifique adapté à la situation sanitaire actuelle.

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 13 octobre 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

