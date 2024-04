Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui que son rapport financier annuel au 31 décembre 2023 a été mis à disposition du public et informe ses actionnaires de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 25 avril 2024 à 14h00, qui se tiendra au siège social de la Société (Allée F. Magendie - Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac), notamment à l’effet d’approuver les comptes.

Le rapport financier annuel 2023 ainsi que les documents relatifs à l’Assemblée Générale sont mis à la disposition des actionnaires ce jour sur le site internet de la Société.

Les actionnaires peuvent :

voter par correspondance ;

adresser une procuration ;

ou assister physiquement à l’Assemblée Générale.

Les actionnaires de la Société sont invités à consulter l’avis de réunion valant convocation paru au BALO le 18 mars 2024.

Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse implanet@newcap.eu pour toute question sur les modalités de vote.

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, le 9 avril 2024 après bourse

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,4 millions d’euros en 2023. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston).

IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

