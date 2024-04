Il a rejoint Sofamor en 1990 en tant qu'ingénieur R&D, chef de projet rachis. Sa carrière professionnelle s'est poursuivie chez Sofamor-Danek et puis Medtronic USA, en tant que Director R&D, Group Director et Senior Principal Scientist au sein de la Division Spine & Biologics. Il est également membre de Bakken Society, Medtronic. En 2010, il co-fonde la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. Il occupe actuellement le poste de Président du Conseil Général et Chief Scientiste de la société Sanyou Medical.

