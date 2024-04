Madame Minhui Yang, Directrice Financière de la société Sanyou Medical et Monsieur Michael Mingyan Liu, co-fondateur et Directeur de la R&D de la société Sanyou Medical ont été cooptés en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur respectif, soit pour la première au terme de l'Assemblées Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024 et pour le second au terme de celle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

